Оккупанты ударили по Корабельному району Херсона: пострадал правоохранитель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. После обеда российская армия ударила по Корабельному району Херсона. Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пострадал правоохранитель, передает УНН.
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"В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель. Мужчина получил легкие ранения. Ему оказали медицинскую помощь в медучреждении", - сообщил Прокудин.
Напомним
Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 35 управляемых авиабомб.