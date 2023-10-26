Окупанти за добу випустили по Херсонщині 35 керованих бомб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. росіяни минулої доби 8 разів з авіації атакували населені пункти Херсонської області. Було скинуло 35 керованих бомб. Через обстріли загинула дитина. Про це у четвер повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«За минулу добу окупанти атакували Херсонщину з авіації 8 разів. 35 керованих бомб випущено по мирному населенню правобережжя. Через обстріли загинула дитина. 13-річний хлопчик отримав тяжкі ушкодження. Медикам довелося лише констатували смерть підлітка», - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА звернувся до батьків і закликав подбати про їхню безпеку та евакуювати.
Доповнення
Також, за словами Прокудіна, разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного - наскрізне поранення плеча, у 35-річного - пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох - мінно-вибухові й акубаротравми.
Додамо
Протягом середи російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область.
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