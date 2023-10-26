Оккупанты за сутки выпустили по Херсонщине 35 управляемых бомб

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«За минувшие сутки оккупанты атаковали Херсонщину с авиации 8 раз. 35 управляемых бомб выпущено по мирному населению правобережья. Из-за обстрелов погиб ребенок. 13-летний мальчик получил тяжелые повреждения. Медикам пришлось лишь констатировать смерть подростка», - говорится в сообщении.

Глава ОВА обратился к родителям и призвал позаботиться об их безопасности и эвакуировать.

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Также, по словам Прокудина, вместе с погибшим ребенком травмы получили еще двое мужчин. У 43-летнего - сквозное ранение плеча, у 35-летнего - повреждение глаза и осколочные ранения лица. У обоих - минно-взрывные и акубаротравмы.

Добавим

В течение среды российские оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область.

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