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Армейцы рф обстреляли Днепропетровскую область: без жертв, однако есть разрушения

Киев • УНН

 • 123568 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Россияне снова обстреляли Никопольскую и Покровскую громаду. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. Однако, обошлось без жертв среди гражданского населения. Сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Армейцы рф обстреляли Днепропетровскую область: без жертв, однако есть разрушения

Цитата

“Сегодня враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Днем дважды целился по районному центру. А вечером ударил по Покровской громаде”, — рассказал об обстрелах в течение четверга Сергей Лысак.

Детали

По данным властей в области, из-за обстрелов в Никополе повреждено частное предприятие и три жилых дома. Предварительно, без погибших и пострадавших.

Под вечер оккупанты обстреляли и Покровскую громаду Никопольского района. Последствия разрушений еще уточняются. Люди невредимы.

В других громадах Днепропетровщины ситуация с безопасностью спокойная. Сутки прошли без обстрелов.

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Напомним

Вечером среды российские оккупанты выпустили по Никопольщине почти 10 снарядов. Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.

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