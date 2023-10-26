Армейцы рф обстреляли Днепропетровскую область: без жертв, однако есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Россияне снова обстреляли Никопольскую и Покровскую громаду. Есть разрушения гражданской инфраструктуры. Однако, обошлось без жертв среди гражданского населения. Сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
“Сегодня враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Днем дважды целился по районному центру. А вечером ударил по Покровской громаде”, — рассказал об обстрелах в течение четверга Сергей Лысак.
Детали
По данным властей в области, из-за обстрелов в Никополе повреждено частное предприятие и три жилых дома. Предварительно, без погибших и пострадавших.
Под вечер оккупанты обстреляли и Покровскую громаду Никопольского района. Последствия разрушений еще уточняются. Люди невредимы.
В других громадах Днепропетровщины ситуация с безопасностью спокойная. Сутки прошли без обстрелов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщина: из-за авиаудара по Тягинке погиб мирный житель
Напомним
Вечером среды российские оккупанты выпустили по Никопольщине почти 10 снарядов. Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.