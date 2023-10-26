Росіяни випустили по Нікопольщині майже десяток снарядів з важкої артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Увечері середи вони випустили майже 10 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Ввечері вдарив по району двічі. З важкої артилерії поцілив по Мирівській громаді та Нікополю. Вгатив майже десятком снарядів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих. Ніч на Дніпропетровщині була спокійною.
Нагадаємо
Російські окупанти атакували Марганецьку громаду Нікопольщини, Дніпропетровська область, з артилерії та ударним дроном. Унаслідок ударів є руйнування приватних домоволодінь та господарських споруд.