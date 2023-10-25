Окупанти обстріляли Нікопольщину: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські окупанти атакували Марганецьку громаду Нікопольщини, Дніпропетровська область, з артилерії та ударним дроном. Унаслідок ударів є руйнування приватних домоволодінь та господарських споруд. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Російська армія атакувала з безпілотника Марганецьку громаду. Пошкоджені 4 приватні будинки та 2 господарські споруди”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по районному центру агресор поцілив дроном-камікадзе та важкою артилерією. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 25 жовтня били по Нікопольщині у Дніпропетровській області з артилерії.