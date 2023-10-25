По Дніпропетровщині вночі окупанти били з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 25 жовтня били по Нікопольщині у Дніпропетровській області з артилерії, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Після опівночі агресор вдарив по Нікопольщині. Під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада. Понад півдесятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл", - зазначив Лисак у Telegram.
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Голова ОВА наголосив, що головне – загиблих та поранених немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою – без обстрілів, додав він.
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