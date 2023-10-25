Повітряні сили підтвердили: у небі над Україною вночі знищили усі з 11 запущених ворогом "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 25 жовтня у небі над Україною знищили усі 11 з 11 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 25 жовтня, як повідомляється, російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф), застосувавши 11 ударних БпЛА типу “Shahed”.
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"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено усі 11 “Shahed-136/131”, - ідеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу, як вказано, було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Зокрема протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.
Нагадаємо
На Хмельниччині 16 людей постраждали внаслідок падіння уламків від "шахедів".