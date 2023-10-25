На Хмельниччині 16 людей постраждали внаслідок падіння уламків від "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Шепетівському районі Хмельницької області уламки ворожих дронів під час нічної атаки упали на територію об'єкта критичної інфраструктури. 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями звернулися за медичною допомогою до лікарні. Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
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Відомо, що під час роботи ППО вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. На місті працюють усі відповідні служби.
Також Тюрін відзначив, що збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків у Хмельницькому районі. Чиновник наголосив, що ворог атакує Хмельниччину вже четверту добу поспіль.
Додамо
Міський голова Славути на Хмельниччині Василь Сидор повідомив про наявність пошкоджень та постраждалих на території Славутської громади.
Уночі, 25 жовтня, росія атакувала Хмельниччину "шахедами". Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 01:10 і тривала до 04:46, в області місцеві жителі чули звуки вибухів.