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В Хмельницкой области 16 человек пострадали в результате падения обломков от "шахедов"

Киев • УНН

 • 190044 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Шепетовском районе Хмельницкой области обломки вражеских дронов во время ночной атаки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. 16 жителей из окрестных домов с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

В Хмельницкой области 16 человек пострадали в результате падения обломков от "шахедов"

Детали

Известно, что во время работы ПВО взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На месте работают все соответствующие службы.

Также Тюрин отметил, что сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков в Хмельницком районе. Чиновник отметил, что враг атакует Хмельницкую область уже четвертые сутки подряд.

Добавим

Городской голова Славуты Хмельницкой области Василий Сидор сообщил о наличии повреждений и пострадавших на территории Славутской громады.

Ночью, 25 октября, россия атаковала Хмельницкую область "шахедами". Во время воздушной тревоги, которая началась в 01:10 и продолжалась до 04:46, в области местные жители слышали звуки взрывов.

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