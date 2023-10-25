На Хмельниччині влучання через ворожі атаки "шахедами", є постраждалі – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міський голова Славути Василь Сидор повідомив про наявність пошкоджень та постраждалих на території Славутської громади. За його словами, на місці працюють необхідні служби, передає УНН.
Деталі
Міський голова попросив жителів бути максимально уважними, допомагати літнім людям та дітям, максимально дотримувати безпечних умов. Додаткову інформацію Сидор пообіцяв надати пізніше.
За його словами, нині надається у лікарні допомога постраждалим внаслідок атаки людям.
Контекст
Сьогодні вночі, 25 жовтня, росія атакувала Хмельниччину "шахедами". Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 01:10 і тривала до 04:46, в області місцеві жителі чули звуки вибухів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шпигував для рф на Хмельниччині на "зарплаті" від фсб: зрадник отримав 15 років в'язниці