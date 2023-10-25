В Хмельницкой области попадание из-за вражеских атак "шахедами", есть пострадавшие - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Городской голова Славуты Василий Сидор сообщил о наличии повреждений и пострадавших на территории Славутской общины. По его словам, на месте работают необходимые службы, передает УНН.
Детали
Городской голова попросил жителей быть максимально внимательными, помогать пожилым людям и детям, максимально соблюдать безопасные условия. Дополнительную информацию Сидор пообещал предоставить позже.
По его словам, сейчас оказывается в больнице помощь пострадавшим в результате атаки людям.
Контекст
Сегодня ночью, 25 октября, россия атаковала Хмельницкую область "шахедами". Во время воздушной тревоги, которая началась в 01:10 и продолжалась до 04:46, в области местные жители слышали звуки взрывов.
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