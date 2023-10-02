Шпигував для рф на Хмельниччині на "зарплаті" від фсб: зрадник отримав 15 років в'язниці

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"Реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", - ідеться у повідомленні.

За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацполіції. Окрім того, як повідомляється, російський агент відслідковував маршрути руху української бойової техніки, а також хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

"Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх «кураторів» з фсб гроші за виконані завдання", - повідомили у СБУ.

Зловмисника затримали під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року.

Як встановило розслідування, російським агентом виявися житель Донеччини. На початку вторгнення рф його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби фсб з позивним «Шеф». Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім «Сірий», пройшов інструктаж і за вказівкою свого «куратора» виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих. Отриману інформацію зрадник передавав до фсб у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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