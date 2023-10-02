Шпионил для рф в Хмельницкой области на "зарплате" от фсб: предатель получил 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. 15 лет заключения получил предатель, который шпионил для рф в Хмельницкой области и получал «зарплату» от фсб, сообщили в понедельник в СБУ, пишет УНН.
Детали
"Реальный срок заключения получил еще один агент фсб, который собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Злоумышленник действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции. Кроме того, как сообщается, российский агент отслеживал маршруты движения украинской боевой техники, а также хотел выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.
"Установлено, что вражеский пособник получал от своих «кураторов» из фсб деньги за выполненные задания", - сообщили в СБУ.
Злоумышленника задержали во время спецоперации в Хмельницкой области в сентябре этого года.
Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале вторжения рф его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы фсб с позывным «Шеф». Установлено, что после вербовки он получил псевдоним «Серый», прошел инструктаж и по указанию своего «куратора» выехал в Хмельницкий для сбора разведданных. Полученную информацию предатель передавал в фсб в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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