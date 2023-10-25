Воздушные силы подтвердили: в небе над Украиной ночью уничтожили все из 11 запущенных врагом "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 25 октября, как сообщается, российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф), применив 11 ударных БпЛА типа “Shahed”.
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"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены все 11 “Shahed-136/131”, - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения, как указано, были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы. В частности противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
Напомним
В Хмельницкой области 16 человек пострадали в результате падения обломков от "шахедов".