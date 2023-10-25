По Днепропетровской области ночью оккупанты били из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские войска в ночь на 25 октября били по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"После полуночи агрессор ударил по Никопольщине. Под артиллерийский огонь попала Марганецкая громада. Более полудесятка снарядов попали по одному из тамошних сел", - отметил Лысак в Telegram.
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Глава ОВА подчеркнул, что главное – погибших и раненых нет.
В других районах Днепропетровской области ночь была тихой – без обстрелов, добавил он.
Напомним
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