Оккупанты обстреляли Никопольщину: есть разрушения

Цитата

“Российская армия атаковала с беспилотника Марганецкую громаду. Повреждены 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по районному центру агрессор попал дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним

Российские войска в ночь на 25 октября били по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии.