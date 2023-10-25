Оккупанты обстреляли Никопольщину: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Марганецкую громаду Никопольщины, Днепропетровская область, из артиллерии и ударным дроном. В результате ударов есть разрушения частных домовладений и хозяйственных построек. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Российская армия атаковала с беспилотника Марганецкую громаду. Повреждены 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что по районному центру агрессор попал дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним
Российские войска в ночь на 25 октября били по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии.