Россияне выпустили по Никопольщине почти десяток снарядов из тяжелой артиллерии - ОВА

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“Вечером ударил по району дважды. Из тяжелой артиллерии попал по Мировской громаде и Никополю. Ударил почти десятком снарядов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших. Ночь на Днепропетровщине была спокойной.

Напомним

Российские оккупанты атаковали Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области из артиллерии и ударным дроном. В результате ударов есть разрушения частных домовладений и хозяйственных построек.