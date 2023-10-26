Россияне выпустили по Никопольщине почти десяток снарядов из тяжелой артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские оккупанты не прекращают терроризировать Никопольщину. Вечером среды они выпустили почти 10 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“Вечером ударил по району дважды. Из тяжелой артиллерии попал по Мировской громаде и Никополю. Ударил почти десятком снарядов”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших. Ночь на Днепропетровщине была спокойной.
Напомним
Российские оккупанты атаковали Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области из артиллерии и ударным дроном. В результате ударов есть разрушения частных домовладений и хозяйственных построек.