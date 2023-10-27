Россияне четыре раза атаковали Никопольщину: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по Никопольщине Днепропетровской области четыре раза. В результате чего есть разрушения, в частности, повреждена ЛЭП. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что враг обстреливал Покровскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии. Направил туда два десятка снарядов.
В результате атак повреждены частный дом, авто и линия электропередач.
В ОВА добавляют, что продолжается обследование территории. Спасатели уточняют последствия ударов.
Однако люди невредимы.
Напомним
Россияне снова обстреляли Никопольскую и Покровскую громаду. Есть разрушения гражданской инфраструктуры.