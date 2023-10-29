Ночью по Никопольщине враг бил из артиллерии, повреждены дома, админздание и предприятие

Цитата

«Четыре обстрела за ночь. россияне из тяжелой артиллерии накрывали Никопольщину. В районном центре побиты 6 домов. Повреждены админздание и частное предприятие», — написал Лысак.

Детали

Он также сообщил, что вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Территорию там обследуют.

Без жертв и пострадавших.

Напомним

27 октября российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, ранения получили 5-летний ребенок и 58-летняя женщина.