Ночью по Никопольщине враг бил из артиллерии, повреждены дома, админздание и предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ночью россияне четыре раза ударили по Никопольщине Днепропетровской области. Общину накрывали из тяжелой артиллерии. Как следствие – повреждены дома, админздание и частное предприятие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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«Четыре обстрела за ночь. россияне из тяжелой артиллерии накрывали Никопольщину. В районном центре побиты 6 домов. Повреждены админздание и частное предприятие», — написал Лысак.
Детали
Он также сообщил, что вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Территорию там обследуют.
Без жертв и пострадавших.
Напомним
27 октября российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, ранения получили 5-летний ребенок и 58-летняя женщина.