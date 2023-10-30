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Сумщина: армейцы рф обстреляли пять общин в приграничье

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. армейцы рф обстреляли пограничные населенные пункты на Сумщине. Под атаку захватчиков попали жители 5 общин области. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Сумщина: армейцы рф обстреляли пять общин в приграничье

Цитата

“Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Путивльская, Середина-Будская, Шалыгинская общины”, — отметили в ОВА в вечерней сводке по ситуации в регионе.

Детали

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва на территории региона.

В частности, по Середино-Будской общине враг бил из минометов, артиллерии и гранатометов.

По Краснопольской общине с территории рф летели минометные снаряды. Всего зафиксировано было 15 взрывов.

Обстреляли из минометов захватчики и Путивльскую общину. Там прилетело две мины.

А по Белополью и Шалыгинской общине враг бил из минометов и артиллерии.

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Напомним

В ночь на 30 октября российские войска ударили по Сумской области 8 раз.

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