Майже пів сотні вибухів: ворог з ночі 8 разів вдарив по Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська уночі та зранку 8 разів вдарили по Сумській області, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Телеграм.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Середино-Будська громади:
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- Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (17 вибухів).
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- Есманська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).
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- Середино-Будська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл 18 (вибухів).
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Доповнення
Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.