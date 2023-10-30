Почти полсотни взрывов: враг с ночи 8 раз ударил по Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска ночью и утром 8 раз ударили по Сумской области, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Телеграм.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Османская, Середино-Будская громады:
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- Хотинская громада: враг ударил из артиллерии (17 взрывов).
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- Эсманская громада: с территории рф осуществлены минометные обстрелы (6 взрывов).
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- Середино-Будская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Белопольская громада: произведен минометный обстрел 18 (взрывов).
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Дополнение
Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.