Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 28 раз: прозвучало 139 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В течение вторника россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов в девяти громадах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.
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- Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (12 взрывов).
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- Белопольская громада: с территории рф осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов).
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- Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс одного взрывного устройства. Также было 11 взрывов из миномета и 5 взрывов из артиллерии.
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- Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (47 взрывов) и минометные обстрелы (6 взрывов).
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- Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из АГС (3 взрыва).
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- Миропольская громада: осуществлены обстрелы из миномета (22 взрыва).
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- Эсманская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
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- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
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- Глуховская громада: с территории россии произведен минометный обстрел (1 взрыв).
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Напомним
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Черниговскую и Сумскую область 11 раз - из минометов и ствольной артиллерии.