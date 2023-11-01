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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 28 раз: прозвучало 139 взрывов

Киев • УНН

 • 71672 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В течение вторника россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов в девяти громадах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 28 раз: прозвучало 139 взрывов

Детали

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады. 

  • Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (12 взрывов).
  • Белопольская громада: с территории рф осуществлены артиллерийские обстрелы (20 взрывов).
  • Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс одного взрывного устройства. Также было 11 взрывов из миномета и 5 взрывов  из артиллерии.
  • Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (47 взрывов) и минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из АГС (3 взрыва).
  • Миропольская громада: осуществлены обстрелы из миномета (22 взрыва).
  • Эсманская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
  • Глуховская громада: с территории россии произведен минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Черниговскую и Сумскую область 11 раз - из минометов и ствольной артиллерии.

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