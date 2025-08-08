$41.460.15
Эксклюзив
12:43 • 908 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 17857 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 36874 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 28883 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 27104 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 46754 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23364 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 53517 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 58011 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 29157 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Сумы подверглись дроновому удару рф, из-за этого горожане могли видеть задымление - ГВА

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

В результате атаки вражеского БпЛА по Сумам повреждено нежилое помещение, произошло возгорание кровли. Пострадавших нет.

Сумы подверглись дроновому удару рф, из-за этого горожане могли видеть задымление - ГВА

Сумы подверглись дроновому удару российских войск, из-за чего горожане могли видеть задымление, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар БпЛА по Сумам, в результате чего сумчане могли видеть задымление в городе. В результате атаки повреждено нежилое помещение, произошло возгорание кровли крыши. Без пострадавших

- написал Кривошеенко.

Дополнение

По данным ГСЧС, под ночной атакой врага оказалась Шосткинская громада на Сумщине. В результате попаданий трех БпЛА были повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

В Сумах из-за удара рф, по данным ГСЧС, были повреждены жилые помещения граждан, нежилые здания, авто и магазин. Пострадал 1 человек. Спасатели ликвидировали пожар и провели обследование территории.

Юлия Шрамко

Война
Сумы