Сумы подверглись дроновому удару рф, из-за этого горожане могли видеть задымление - ГВА

Сумы подверглись дроновому удару российских войск, из-за чего горожане могли видеть задымление, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар БпЛА по Сумам, в результате чего сумчане могли видеть задымление в городе. В результате атаки повреждено нежилое помещение, произошло возгорание кровли крыши. Без пострадавших - написал Кривошеенко.

Дополнение

По данным ГСЧС, под ночной атакой врага оказалась Шосткинская громада на Сумщине. В результате попаданий трех БпЛА были повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

В Сумах из-за удара рф, по данным ГСЧС, были повреждены жилые помещения граждан, нежилые здания, авто и магазин. Пострадал 1 человек. Спасатели ликвидировали пожар и провели обследование территории.