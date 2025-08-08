Сумы подверглись дроновому удару рф, из-за этого горожане могли видеть задымление - ГВА
Киев • УНН
В результате атаки вражеского БпЛА по Сумам повреждено нежилое помещение, произошло возгорание кровли. Пострадавших нет.
Сумы подверглись дроновому удару российских войск, из-за чего горожане могли видеть задымление, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар БпЛА по Сумам, в результате чего сумчане могли видеть задымление в городе. В результате атаки повреждено нежилое помещение, произошло возгорание кровли крыши. Без пострадавших
Дополнение
По данным ГСЧС, под ночной атакой врага оказалась Шосткинская громада на Сумщине. В результате попаданий трех БпЛА были повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
В Сумах из-за удара рф, по данным ГСЧС, были повреждены жилые помещения граждан, нежилые здания, авто и магазин. Пострадал 1 человек. Спасатели ликвидировали пожар и провели обследование территории.