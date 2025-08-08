Суми зазнали дронового удару рф, через це містяни могли бачити задимлення - МВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого БпЛА по Сумах пошкоджено нежитлове приміщення, сталося загорання покрівлі. Постраждалих немає.
Суми зазнали дронового удару російських військ, через це містяни могли бачити задимлення, повідомив у п'ятницю голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав удару БпЛА по Сумах, внаслідок чого сумчани могли бачити задимлення в місті. У результаті атаки пошкоджено нежитлове приміщення, відбулося загорання покрівлі даху. Без постраждалих
Доповнення
За даними ДСНС, під нічною атакою ворога опинилася Шосткинська громада на Сумщині. Внаслідок влучань трьох БпЛА було пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.
У Сумах через удар рф, за даними ДСНС, були пошкоджені помешкання громадян, нежитлові будівлі, авто та магазин. Постраждала 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежу та провели обстеження території.