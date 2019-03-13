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Судебное разбирательство по делу украинца Маркива покажет его непричастность к убийству – МИД

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Судебный процесс дела украинского солдата Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе, покажет его непричастность к нему. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

Так, у Министерства иностранных дел нет оснований сомневаться в правовых принципах итальянской правовой системы и рассчитывает на беспристрастный и неполитизированное рассмотрение судом дела украинского солдата Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе.

"Очередное слушание по делу Виталия Маркива запланировано уже на 15 марта. Оно будет посвящено исключительно опросу нацгвардийца Маркива. 22 марта и 29 марта запланировано приглашение в суд свидетелей от защиты. У нас сейчас нет оснований подвергать сомнению правовые основы итальянской правовой системы. В то же время рассчитываем на беспристрастное и неполитизированное рассмотрение судом этого дела, который, а мы в этом убеждены, покажет непричастность Виталия Маркива к этому делу", - сказала Зеленко.

По ее словам, интересы Маркива в деле представляет опытный итальянский адвокат, который уже был в Украине и встречался с руководством Нацгвардии и Министерством внутренних дел.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что на этой неделе также запланировано посещение Виталия сотрудниками Генерального консульства Украины в Милане. Встреча состоится в миланском пенитенциарном учреждении.

"Итальянской стороной дело Маркива рассматривается исключительно в судебной плоскости. Министерство иностранных дел Италии и другие органы исполнительной власти никоим образом не участвуют в указанном процессе", - подчеркнула она.

Зеленко также сказала, что согласно законодательству Украины единственным органом, который является ответственным за осуществлением защиты прав и интересов Украины во время рассмотрения заграничных юрисдикционных органах при участии иностранного субъекта Украины, является Министерство юстиции.

"Сейчас в тендере Министерства юстиции победила итальянская юридическая компания, которая и выступает защитником интересов Украины в этом деле", - добавила она.

Напомним, в итальянской Павии 6 часов продолжалось восьмое заседание суда по обвинению украинского солдата Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года. Во время заседания свидетельствовали украинские депутаты.

29-летний нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 20-й месяц находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Суд в Павии начался 6 июля 2018 года.

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