Судовий розгляд у справі українця Марківа засвідчить його непричетність до вбивства – МЗС

Так, Міністерство закордонних справ не має підстав сумніватись у правових засадах італійської правової системи та розраховує на неупереджений і неполітизований розгляд судом справи українського солдата Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі.

"Чергове слухання у справі Віталія Марківа заплановано вже на 15 березня. Воно буде присвячене виключно опитуванню нацгвардійця Марківа. 22 березня та 29 березня заплановано запрошення до суду свідків від захисту. Ми не маємо наразі підстав піддавати сумніву правові засади італійської правової системи. Водночас розраховуємо на неупереджений і неполітизований розгляд судом цієї справи, який, а ми у цьому переконані, засвідчить непричетність Віталія Марківа до цієї справи", - сказала Зеленко.

За її словами, інтереси Марківа у справі представляє досвідчений італійський адвокат, який вже був в Україні і зустрічався з керівництвом Нацгвардії та Міністерством внутрішніх справ.

Крім того, речниця повідомила, що цього тижня також заплановано відвідання Віталія співробітниками Генерального консульства України в Мілані. Зустріч відбудеться у міланському пенітенціарному закладі.

"Італійською стороною справа Марківа розглядається виключно у судовій площині. Міністерство закордонних справ Італії та інші органи виконавчої влади жодним чином не беруть участі у зазначеному процесі", - підкреслила вона.

Зеленко також сказала, що згідно з законодавством України єдиним органом, що є відповідальним за здійсненням захисту прав та інтересів України під час розгляду закордонних юрисдикційних органах за участі іноземного суб’єкта України, є Міністерство юстиції.

"Наразі у тендері Міністерства юстиції перемогла італійська юридична компанія, яка і виступає захисником інтересів України у цій справі", - додала вона.

Нагадаємо, в італійській Павії шість годин тривало восьме засідання суду за обвинуваченням українського солдата Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Під час засідання свідчили українські депутати.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 20-й місяць перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова. Суд у Павії почався 6 липня 2018 року.