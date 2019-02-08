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Українські депутати свідчили в Італії на суді у справі Марківа

Українські депутати свідчили в Італії на суді у справі Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В італійській Павії сьогодні шість годин тривало восьме засідання суду за обвинуваченням українського солдата Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Від сторони обвинувачення виступили перші свідки з України — двоє депутатів Верховної Ради Богдан Матківський та Андрій Антонищак. Третій свідок — представник Генпрокуратури України Олександр Коваленко, який 2016 року спілкувався з італійською стороною у справі, — на суд не з’явився.

Згадані парламентарі у травні-червні 2014 року очолювали підрозділи Національної гвардії України на горі Карачун біля Слов’янська, де тоді служив Віталій Марків. Як відомо, репортер Андреа Роккеллі і його перекладач Андрій Миронов загинули внаслідок перехресного вогню у низині біля фабрики Зеус, тоді зона сепаратистів, що на відстані майже двох кілометрів від згаданої гори. Тому свідки-депутати намагалися представити суду картину тодішньої воєнної ситуації і роль підсудного: кількість українських бійців на горі, їхні функції, розташування позицій, яка зброя була в їхньому розпорядженні, як діяла система військового підпорядкування та відповідальності у батальйоні Нацгвардії.

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Відповідаючи на запитання прокурора та адвокатів, депутати повідомили, що Віталій Марків не мав керівного статусу у своїй роті відтак не міг надавати накази про відкриття вогню. Обидва свідки заперечили наявність важкої мінометної зброї у Національній гвардії на період згаданого трагічного факту. Водночас депутати підтвердили, що міномети були на озброєнні Збройних сил України, бійці яких тоді також дислокувалися на горі, але обміну зброєю між нацгвардійцями та солдатами ЗСУ не відбувалося. Іншими словами, вояк Нацгвардії не міг користуватися мінометом ЗСУ, він лише передавав своєму командуванню інформацію, звідки стріляють сепаратисти, і потім дані надходили до української армії, а вже там вирішували відкривати вогонь контратаки чи ні. Антонищак і Матківський також повідомили суду, що міномети мали і проросійськи сили.

Нагадаємо, обвинувачення вважає причиною загибелі Андреа Роккеллі саме ураження мінометною зброєю.

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Протягом процесу вже виступили 17 свідків, але конкретна динаміка фактів трагічного 24 травня 2014 року досі не встановлена, підсумовують захисники Віталія Марківа.

“На середині процесу не має ні побічних, ні прямих доказів, щоб зробити хоча б гіпотетичний вердикт обвинувачення і засудити підсудного”, — коментує виданню захисник Раффаелле Делла Валле.

Сьогоднішнє засідання розтягнулося до 6 годин частково через складнощі перекладу військової термінології і незнання справи з боку перекладача, яка не розуміючи теми часто нечітко перекладала запитання для свідків.

Вперше на суді була присутня делегація з Києва від Міністерства юстиції України як відповідач у цивільному позові італійських журналістів проти держави України. На засіданні, як завжди, були у вишиванках представники української громади з різних міст Італії. Адвокати від цивільних позивачів відмовили Радіо Свобода у коментарі. Родичі загиблого Андреа Роккеллі продовжують уникати спілкування з українськими журналістами і навіть повертаються спиною, коли їх фотографують, натомість вони протилежно поводяться з місцевими репортерами, які відстежують процес.

Наступне засідання суду відбудеться 22 лютого, коли мають виступити останні свідки обвинувачення. 15 березня слухатимуть солдата Марківа, а далі на черзі засідання зі свідками захисту.

Нагадаємо, у вересні суд Італії планував розглянути питання щодо долучення до процесу держави України.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 20-й місяць перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова. Суд у Павії почався 6 липня 2018 року.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.

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