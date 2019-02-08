Украинские депутаты свидетельствовали в Италии на суде по делу Маркива

Со стороны обвинения выступили первые свидетели из Украины - двое депутатов Верховной Рады Богдан Маткивский и Андрей Антонищак. Третий свидетель - представитель Генпрокуратуры Украины Александр Коваленко, который в 2016 году общался с итальянской стороной по делу, - на суд не явился.

Упомянутые парламентарии в мае-июне 2014 года возглавляли подразделения Национальной гвардии Украины на горе Карачун у Славянска, где тогда служил Виталий Марков. Как известно, репортер Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов погибли в результате перекрестного огня в низине у фабрики Зеус, тогда зоне сепаратистов, на расстоянии почти двух километров от упомянутой горы. Поэтому свидетели-депутаты пытались представить суду картину тогдашней военной ситуации и роль подсудимого: количество украинских бойцов на горе, их функции, расположение позиций, оружие которое было у них в распоряжении, как действовала система военного подчинения и ответственности в батальоне Нацгвардии.

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Отвечая на вопрос прокурора и адвокатов, депутаты сообщили, что Виталий Маркив не имел руководящего статуса в своей роте поэтому не мог отдавать приказы об открытии огня. Оба свидетеля отрицали наличие тяжелого минометного оружия в Национальной гвардии на период упомянутого трагического события. В то же время депутаты подтвердили, что минометы были на вооружении Вооруженных сил Украины, бойцы которых тогда также дислоцировались на горе, но обмена оружием между нацгвардийцямы и солдатами ВСУ не происходило. Иными словами, боец Нацгвардии не мог пользоваться минометом ВСУ, он только передавал своему командованию информацию, откуда стреляют сепаратисты, и затем данные поступали в украинскую армию, а уже там решали открывать огонь контратаки или нет. Антонищак и Маткивский также сообщили суду, что минометы имели и пророссийские силы.

Напомним, обвинение считает причиной гибели Андреа Роккелли именно поражение от минометного оружия.

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В течение процесса уже выступили 17 свидетелей, но конкретная динамика фактов трагического 24 мая 2014 не установлена, заключают защитники Виталия Маркива.

"На середине процесса не имеет ни побочных, ни прямых доказательств, чтобы сделать хотя бы гипотетический вердикт обвинения и приговорить подсудимого", - комментирует изданию защитник Раффаэлле Делла Валле.

Сегодняшнее заседание растянулось до 6:00 отчасти из-за сложности перевода военной терминологии и незнание дела со стороны переводчика, не понимая темы она часто нечетко переводила вопросы для свидетелей.

Впервые на суде присутствовала делегация из Киева Министерства юстиции Украины как ответчик в гражданском иске итальянских журналистов против государства Украина. На заседании, как всегда, были в вышиванках представители украинской общины из разных городов Италии. Адвокаты от гражданских истцов отказали Радио Свобода в комментарии. Родственники погибшего Андреа Роккелли продолжают избегать общения с украинскими журналистами и даже поворачиваются спиной, когда их фотографируют, зато они противоположно обращаются с местными репортерами, которые отслеживают процесс.

Следующее заседание суда состоится 22 февраля, когда должны выступить последние свидетели обвинения. 15 марта слушать солдата Маркива, а дальше на очереди заседания со свидетелями защиты.

Напомним, в сентябре суд Италии планировал рассмотреть вопрос о присоединении к процессу государства Украина.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 20-й месяц находится под стражей в тюрьме в Милане. Его арестовали 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. Суд в Павии начался 6 июля 2018.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардиець.