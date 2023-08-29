Будут судить предпринимателя из Харьковской области, который во время оккупации Купянска вывез в Россию 40 тысяч кг семян подсолнечника

Подробности

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности. Следствием установлено, что руководитель фермы в Купянском районе, занимавшийся разведением крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур, во время оккупации по собственной инициативе пошел на сотрудничество с врагом. Сначала он добровольно передал представителям вооруженных формирований государства-агрессора свой внедорожник.

Как установило следствие, он организовал вывоз с территории собственного сельхозпредприятия 40 тысяч кг семян подсолнечника на территорию России, за что получил вознаграждение в российских рублях.

В период оккупации мужчина перерегистрировал свое предприятие по российскому законодательству в так называемой Налоговой службе Харьковской области, обязуясь платить налоги в бюджет РФ. В прошлом году в конце августа он даже открыл расчетный счет в валюте России в одном из российских банков, отмечают следователи.

Прокуратура и СБУ разоблачили коллаборанта. В настоящее время он находится под стражей. Мужчину будут судить в Орджоникидзевском районном суде г. Харькова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фабриковал дела против украинцев: СБУ задержала коллаборанта