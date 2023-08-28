Фабриковал дела против украинцев: СБУ задержала коллаборанта

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Служба безопасности задержала еще одного вражеского пособника, который сотрудничал с российскими захватчиками на период временной оккупации Харьковщины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 31-летний житель Купянска во время оккупации города подал свою “кандидатуру” в ряды созданного агрессором “управления мвс в Харьковской области”.

Подозреваемый занимал должность “оперуполномоченного”. На этой должности коллаборационист участвовал в “облавах” на дома украинских патриотов и их “доставке” в отделение оккупационной полиции.

Там он непосредственно снимал отпечатки пальцев у потерпевших и приобщал эти данные к материалам фабрикованных “уголовных дел” для заключения людей в российских застенках.

После освобождения города злоумышленник пытался скрываться от правосудия на территории региона. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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