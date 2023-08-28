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Фабрикував справи проти українців: СБУ затримала колаборанта

Фабрикував справи проти українців: СБУ затримала колаборанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками на період тимчасової окупації Харківщини. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 31-річний мешканець Куп’янська під час окупації міста подав свою “кандидатуру” до лав створеного агресором “управління мвс у Харківській області”.

Підозрюваний займав посаду “оперуповноваженого”. На цій посаді колаборант брав участь в “облавах” на помешкання українських патріотів та їх “доставці” до відділку окупаційної поліції.

Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих “карних справ” для ув’язнення людей в російських катівнях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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