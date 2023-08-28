Наводила "Гради" і "шахеди" на Херсон: затримали агентку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Херсоні Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по звільненому Херсону. Вона слідкувала за нашими військовими і наявною у них технікою, і передавала цю інформацію ворогу, повідомляє СБУ, пише УНН.
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СБУ затримали агентку російських спецслужб, яка, як вказано, протягом останнього місяця передавала агресору геолокації Сил оборони. Жінка, як повідомляється, відслідковувала місця базування та переміщення українських Збройних сил, намагалася визначати їхню приблизну кількість і наявність військової техніки.
За даними СБУ, за координатами фігурантки російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи рсзв «Град» і «шахеди». Усю зібрану інформацію вона, як зазначається, передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами діяльності на користь рф.
Наразі затриманій повідомили про підозру у державній зраді, учиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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