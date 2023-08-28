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Наводила "Грады" и "шахеды" на Херсон: задержали агента рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Херсоне Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по освобожденному Херсону. Она следила за нашими военными и имеющейся у них техникой, и передавала эту информацию врагу, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

СБУ задержали агента российских спецслужб, которая, как указано, в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации Сил обороны. Женщина, как сообщается, отслеживала места базирования и перемещения украинских Вооруженных сил, пыталась определять их приблизительное количество и наличие военной техники.

По данным СБУ, по координатам фигурантки российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя РСЗО «Град» и «шахеды». Всю собранную информацию она, как отмечается, передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Во время обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами деятельности в пользу рф.

Сейчас задержанной сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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