Наводила "Грады" и "шахеды" на Херсон: задержали агента рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Херсоне Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по освобожденному Херсону. Она следила за нашими военными и имеющейся у них техникой, и передавала эту информацию врагу, сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
СБУ задержали агента российских спецслужб, которая, как указано, в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации Сил обороны. Женщина, как сообщается, отслеживала места базирования и перемещения украинских Вооруженных сил, пыталась определять их приблизительное количество и наличие военной техники.
По данным СБУ, по координатам фигурантки российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя РСЗО «Град» и «шахеды». Всю собранную информацию она, как отмечается, передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.
По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Во время обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами деятельности в пользу рф.
Сейчас задержанной сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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