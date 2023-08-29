Судитимуть підприємця із Харківської області, який під час окупації Куп'янська вивіз до росії 40 тисяч кг насіння соняшника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Перед судом постане керівник ферми у Куп'янському районі на Харківщині, який під час окупації міста пішов на співпрацю з ворогом. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності. Слідством встановлено, що керівник ферми у Куп'янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом. Спочатку він добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик.
Як встановило слідство, він організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію рф, за що винагороду у російських рублях.
У період окупації чоловік перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области», зобов’язуючись платити податки до бюджету рф. Торік наприкінці серпня він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті рф в одному з російських банків, зазначають слідчі.
Прокуратура та СБУ викрили колаборанта. Нині він перебуває під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фабрикував справи проти українців: СБУ затримала колаборанта