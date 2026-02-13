$42.990.04
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Судье из Кривого Рога, сбившей 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении судье, сбившей 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Кривом Роге. Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, женщине инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения.

Судье из Кривого Рога, сбившей 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении судье, которая в Кривом Роге сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН

Сообщено о подозрении судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая допустила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Ей инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины) 

- говорится в сообщении. 

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры досудебное расследование продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз.

Дополнение

Как сообщал УНН, во вторник, 9 февраля, в Кривом Роге с участием судьи произошло ДТП, в котором сбили 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Кривой Рог