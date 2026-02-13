Судье из Кривого Рога, сбившей 11-летнего мальчика, сообщили о подозрении
Киев • УНН
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении судье, сбившей 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Кривом Роге. Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, женщине инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения.
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении судье, которая в Кривом Роге сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
Сообщено о подозрении судье одного из районных судов города Кривой Рог, которая допустила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Ей инкриминировано нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины)
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такового.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры досудебное расследование продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз.
Дополнение
Как сообщал УНН, во вторник, 9 февраля, в Кривом Роге с участием судьи произошло ДТП, в котором сбили 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Мальчик находится в тяжелом состоянии.