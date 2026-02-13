Судді з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, повідомили про підозру
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру судді, яка збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході в Кривому Розі. Дитина досі перебуває у важкому стані, жінці інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху.
Повідомлено про підозру судді одного з районних судів міста Кривий Ріг, яка допустила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Їй інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України)
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури досудове розслідування триває. Призначено проведення низки необхідних експеритиз.
Доповнення
Як повідомляв УНН, у вівторок, 9 лютого, у Кривому Розі за участю судді сталася ДТП, у якій збили 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у тяжкому стані.