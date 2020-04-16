Суд снова перенес рассмотрение апелляции на залог в 100 млн грн Микитасю
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова перенесла рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении к экс-президенту “Укрстроя” Максима Микитасю залога в 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Да, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство адвоката залогодателя-жены подозреваемого о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и апелляционной жалобой”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание запланировано на 29 апреля в 13:45.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении к экс-президенту “Укрстроя” Максима Микитасю залога в 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн залога.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту “Укрстроя” Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.
Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Експрезидента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.