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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 38986 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48008 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Суд снова перенес рассмотрение апелляции на залог в 100 млн грн Микитасю

Суд снова перенес рассмотрение апелляции на залог в 100 млн грн Микитасю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова перенесла рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении к экс-президенту “Укрстроя” Максима Микитасю залога в 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“Да, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство адвоката залогодателя-жены подозреваемого о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и апелляционной жалобой”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание запланировано на 29 апреля в 13:45.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении к экс-президенту “Укрстроя” Максима Микитасю залога в 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн залога.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту “Укрстроя” Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.

Експрезидента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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