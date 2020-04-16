Суд снова перенес рассмотрение апелляции на залог в 100 млн грн Микитасю

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снова перенесла рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении к экс-президенту “Укрстроя” Максима Микитасю залога в 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.