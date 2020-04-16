Суд знову переніс розгляд апеляції на заставу у 100 млн грн Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду знову перенесла розгляд апеляційної скарги захисту щодо застосування до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася застави у 100 млн гривень та стягнення в дохід держави 80 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Так, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула та задовольнила клопотання адвоката заставодавця-дружини підозрюваного про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи та апеляційною скаргою”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засідання заплановане на 29 квітня о 13:45.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала на 16 квітня розгляд апеляційної скарги захисту щодо застосування до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася застави у 100 млн гривень та стягнення в дохід держави 80 млн грн застави.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень.
Нагадаємо, ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.