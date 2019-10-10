Суд оставил фигуранта дела Грымчака под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Печерский районный суд Киева оставил под стражей задержанного вместе с экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игоря Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Татьяна Матяш.
"Суд оставил Овдиенко под стражей на месяц и уменьшил сумму залога на сумму около 700 грн", - сказала Матяш.
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По ее словам, Грымчаку уменьшили сумму залога на 700 грн. Ранее суд назначил ему содержание под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября суд оставил Грымчака под стражей еще на месяц.
Игорь Овдиенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.
Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.