Захист фігуранта справи Гримчака клопоче про відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження тримання під вартою, затриманому разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігоря Овдієнка, якого підозрюють у шахрайстві, але захист заявив відвід судді. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.
“Я заявила відвід судді, адже було порушено порядок авторозподілу справ”, - сказала Матяш.
За її словами, заяву про відвід розглянуть завтра о 11:00 в Печерському районному суді Києва.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою ще на місяць.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).