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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Захист фігуранта справи Гримчака клопоче про відвід судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо продовження тримання під вартою, затриманому разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрієм Гримчаком Ігоря Овдієнка, якого підозрюють у шахрайстві, але захист заявив відвід судді. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

Захист фігуранта справи Гримчака клопоче про відвід судді

“Я заявила відвід судді, адже було порушено порядок авторозподілу справ”, - сказала Матяш.

За її словами, заяву про відвід розглянуть завтра о 11:00 в Печерському районному суді Києва.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва залишив ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою ще на місяць.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Українські Національні Новини

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