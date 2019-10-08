Защита фигуранта дела Грымчака ходатайствует об отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении содержания под стражей, задержанному вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игорю Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве, но защита заявила отвод судьи. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
“Я заявила отвод судьи, ведь был нарушен порядок автораспределения дел”, — сказала Матяш.
По ее словам, заявление об отводе рассмотрят завтра в 11:00 в Печерском районном суде Киева.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей еще на месяц.
Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).