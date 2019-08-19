Заставу за Гримчака хочуть внести спеціальні фонди – дружина

З її слів, Гримчак наразі перебуває у камері, в якій сиділа нардеп VIII скликання Надія Савченко.

"Почувається добре, все в нього є. Є повага і взаємопорозуміння. Тобто нема на сьогоднішній день якихось аспектів, які треба було б зауважити на публіку", - сказала дружина.

"Ситуація стала резонансною. До нас почали звертатися представники фондів, які займаються допомогою саме при переданні застави, і я думаю, ми будемо вести перемовини, щоб зробити таки хід, щоб хлопців дістати з умов, які для них неприйнятні", - зазначила Юлія Гримчак.

Вона підтвердила, що є фонди, які вносять застави за людей, які самі не в змозі цього зробити.

"Абсолютно вірно, і вони будуть напряму з юристами працювати, будуть направляти заставу державі. Тобто мене безпосередньо це вже не стосуватиметься – я виключно даю згоду: так або ні", - сказала Гримчак.

Вона також повідомила, що наразі ведуться перемовини з кількома такими фондами. За результатами пообіцяла поінформувати суспільство.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн, однак допустили помилок у відповідній ухвалі. Після чого суд ухвалив рішення про виправлення помилки.

Додамо, що у суді дружина Гримчака заявляла, що грошей для внесення застави немає.

Очікується, що 19 серпня захист Гримчака внесе апеляцію на постанову про взяття його під варту із заставою у 6 млн грн.