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Залог за Грымчака хотят внести специальные фонды — жена

Залог за Грымчака хотят внести специальные фонды — жена

Киев  •  УНН

 • 13066 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сейчас ведутся переговоры с несколькими фондами, которые могут внести залог за заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, которого взяли под стражу c альтернативой залога в 6 млн грн. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

По ее словам, Грымчак сейчас находится в камере, в которой сидела нардеп VIII созыва Надежда Савченко.

"Чувствует себя хорошо, все у него есть. Есть уважение и взаимопонимание. То есть нет на сегодняшний день каких-то аспектов, которые нужно было бы отметить на публику", - сказала супруга.

"Ситуация стала резонансной. К нам стали обращаться представители фондов, которые занимаются помощью именно при передачи залога, и я думаю, мы будем вести переговоры, чтобы сделать такой ход, чтобы ребят достать из условий, которые для них неприемлемы", - отметила Юлия Гримчак.

Она подтвердила, что есть фонды, которые вносят залоги за людей, которые сами не в состоянии этого сделать.

"Совершенно верно, и они будут напрямую с юристами работать, будут направлять залог государству. То есть меня непосредственно это уже не коснется - я только даю согласие: да или нет", - сказала Грымчак.

Она также сообщила, что сейчас ведутся переговоры с несколькими такими фондами. По результатам пообещала проинформировать общество.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.

Добавим, что в суде жена Грымчака заявляла, что денег для внесения залога нет.

Ожидается, что 19 августа защита Грымчака внесет апелляцию на постановление о взятии его под стражу с залогом в 6 млн грн.

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