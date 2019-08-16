Гримчаку обиратимуть запобіжний захід у Чернігові після 17:00 – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку обиратимуть запобіжний захід у Деснянському районному суді Чернігова після 17:00. Про це повідомила журналістам їхня адвокат Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.
"Надали нам 3 години... в Деснянському районному суді Чернігова працює їхня добра подруга, суддя, яка виносить їм всі ухвали. Тому вони впевнені, що після 17:00, коли сплине 3 години, бо отримали о 14:04 і 14:09 (клопотання про запобіжний захід - ред.), буде засідання. Вони зараз везуть туди, після 17:00 буде засідання у Гримчака, і Овдієнка", - сказала адвокат.
З її слів, це "було зроблено спеціально, аби не надати нікому часу".
Раніше адвокат заявляла, що Гримчаку можуть не встигнути обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, сторона захисту проситиме про особисте зобов’язання як запобіжний захід для Гримчака.
У прокурорів, за словами адвоката, хочуть вимагати тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.