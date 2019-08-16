Грымчаку будут избирать меру пресечения в Чернигове после 17:00 – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку и Игорю Овдиенко будут избирать меру пресечения в Деснянском районном суде Чернигова после 17:00. Об этом сообщила журналистам их адвокат Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
"Предоставили нам 3 часа... в Деснянском районном суде Чернигова работает их хорошая подруга, судья, которая выносит им все решения. Поэтому они уверены, что после 17:00, когда истекут 3 часа, потому что получили в 14:04 и 14:09 (ходатайство о мере пресечения - ред.), будет заседание. Они сейчас везут туда, после 17:00 будет заседание в Грымчака и Овдиенко", - сказала адвокат.
По ее словам, это "было сделано специально, чтобы не дать никому времени".
Ранее адвокат заявляла, что Грымчаку могут не успеть избрать меру пресечения.
Напомним, сторона защиты будет просить о личном обязательства в качестве меры пресечения для Грымчака.
У прокуроров, по словам адвоката, хотят требовать содержания под стражей.
Как сообщал УНН, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
15 августа Грымчаку сообщено о подозрении.