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У прокурорів хочуть вимагати тримання під вартою для Гримчака – адвокат

У прокурорів хочуть вимагати тримання під вартою для Гримчака – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Старший із групи прокурорів напередодні заявив про найбільш жорсткий запобіжний захід для заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.

"Старший із групи прокурорів вчора сказав, що він, його особисте бачення – це найбільш жорсткий запобіжний захід, тобто тримання під вартою з максимальною заставою, яку тільки можна вигадати", - сказала Матяш, відповідаючи на запитання, який запобіжний захід проситимуть прокурори для Гримчака.

Вона уточнила, що запобіжний захід без можливості внесення застави не можна виносити, особливо у справах, де немає насильницьких дій.

Нагадаємо, раніше адвокат повідомила, що, скоріше за все, запобіжний захід Гримчаку обиратимуть у Чернігові. За її словами, попередньо, запобіжний захід обиратиме Деснянський райсуд міста Чернігова

Як повідомляв УНН, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США. 

15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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