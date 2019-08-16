У прокуроров хотят требовать содержания под стражей для Грымчака — адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Старший из группы прокуроров накануне заявил о наиболее жесткой мере пресечения для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом сообщила журналистам адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
"Старший из группы прокуроров вчера сказал, что он, его личное видение - это наиболее жесткая мера пресечения, то есть содержание под стражей с максимальным залогом, который только можно придумать", - сказала Матяш, отвечая на вопрос, какую меру пресечения будут просить прокуроры для Грымчака.
Она уточнила, что меру пресечения без возможности внесения залога нельзя выносить, особенно по делам, где нет насильственных действий.
Напомним, ранее адвокат сообщила, что, скорее всего, меру пресечения Грымчаку избирать в Чернигове. По ее словам, предварительно, меру пресечения будет избирать Деснянский райсуд Чернигова.
Как сообщал УНН, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
15 августа Грымчаку сообщено о подозрении.