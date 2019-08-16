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Запобіжний захід Гримчаку, ймовірно, обиратиме Деснянський суд Чернігова – адвокат

Запобіжний захід Гримчаку, ймовірно, обиратиме Деснянський суд Чернігова – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. За попередньою інформацією, запобіжний захід заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обиратиме Деснянський райсуд міста Чернігів. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.

"Отримавши клопотання (клопотання про обрання запобіжного заходу - ред.), ми побачимо, принаймні, що це буде в Києві розглядатись чи дійсно в Чернігові. Попередньо – це буде все ж Деснянський суд міста Чернігова", - сказала адвокат.

На питання про те, чому саме в Чернігові, вона зазначила, що прокуратурою було змінено підслідність для того, щоб "отримувати ухвали чернігівського суду на обшуки та інше, і передали справу на розгляд СБУ Чернігівської області, яке знаходиться безпосередньо в Деснянському районі Чернігова".

"За вимогами КПК, клопотання розглядає слідчий за місцем знаходження слідчого органу", - додала вона.

Як повідомляв УНН, раніше адвокат повідомила, що, скоріше за все, запобіжний захід Гримчаку обиратимуть у Чернігові.

Нагадаємо, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.

Гримчаку 15 серпня повідомлено про підозру

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